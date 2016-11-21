Никита Бурмистров: "Это было как в сказке. Березуцкие, Игнашевич, Рахимич..."

27-летний полузащитник тульского "Арсенала" Никита Бурмистров вспомнил про свой дебют в ЦСКА. По его словам, он испытал незабываемые ощущения.

– Вышел на пару минут в домашней игре с Нальчиком, – цитирует Бурмистрова официальный сайт "Арсенала". – Был у меня даже полумомент. ЦСКА – это очень высокий уровень. Даже не верилось, что все происходит со мной. Наверное, поэтому я не смог закрепиться в составе. Это было как в сказке. Березуцкие, Игнашевич, Рахимич, Красич, Жирков, Вагнер Лав, Жо… Совсем недавно смотрел на лидеров команды со стороны, а теперь с ними тренируешься и даже сидишь на замене. Все прошло как в тумане. Не смог заявить о себе в полный голос. По-моему, шесть матчей провел в ЦСКА.

– Чем запомнился главный тренер Валерий Газзаев?

– Очень требовательный и жесткий. Но молодым Валерий Георгиевич доверял, всегда поддерживал: я играл с парнем, Димой Тихоновым. Вызывал нас, говорил, что это наш шанс, что надо проявить себя. У Газзаева многие из числа молодых заиграли.

– У бразильцев в ЦСКА было чему поучиться.

– Я и учился, подсматривал что-то, потому что не мог считать себя конкурентом Жо и Вагнеру. Бразильцы были открыты для общения, если на тренировке я попадал к ним в квадрат, подбадривали. У нас сложились добрые отношения. В быту бразильцы более расслабленные, чем мы, россияне. Наверное, это им тоже помогает в игре. Потом оба уехали на Кубок Америки, ЦСКА начал испытывать проблемы в атаке. А позже появился поляк Янчик, и я все реже появлялся на тренировках основы.