19:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Никита Бурмистров: "Это было как в сказке. Березуцкие, Игнашевич, Рахимич..."

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27-летний полузащитник тульского "Арсенала" Никита Бурмистров вспомнил про свой дебют в ЦСКА. По его словам, он испытал незабываемые ощущения.

– Вышел на пару минут в домашней игре с Нальчиком, – цитирует Бурмистрова официальный сайт "Арсенала". – Был у меня даже полумомент. ЦСКА – это очень высокий уровень. Даже не верилось, что все происходит со мной. Наверное, поэтому я не смог закрепиться в составе. Это было как в сказке. Березуцкие, Игнашевич, Рахимич, Красич, Жирков, Вагнер Лав, Жо… Совсем недавно смотрел на лидеров команды со стороны, а теперь с ними тренируешься и даже сидишь на замене. Все прошло как в тумане. Не смог заявить о себе в полный голос. По-моему, шесть матчей провел в ЦСКА.

– Чем запомнился главный тренер Валерий Газзаев?

– Очень требовательный и жесткий. Но молодым Валерий Георгиевич доверял, всегда поддерживал: я играл с парнем, Димой Тихоновым. Вызывал нас, говорил, что это наш шанс, что надо проявить себя. У Газзаева многие из числа молодых заиграли.

– У бразильцев в ЦСКА было чему поучиться.

– Я и учился, подсматривал что-то, потому что не мог считать себя конкурентом Жо и Вагнеру. Бразильцы были открыты для общения, если на тренировке я попадал к ним в квадрат, подбадривали. У нас сложились добрые отношения. В быту бразильцы более расслабленные, чем мы, россияне. Наверное, это им тоже помогает в игре. Потом оба уехали на Кубок Америки, ЦСКА начал испытывать проблемы в атаке. А позже появился поляк Янчик, и я все реже появлялся на тренировках основы.

Дополнительная информация

http://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/nikita-burmistrov-esli-my-zabivaem-to-delaem-eto-krasivo/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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wazo75

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

21:00

баламошка

Какая страшная сказка)

20:32

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