Никита Бурмистров: "Арсенал" обыграли два футболиста "Уфы"

Полузащитник "Арсенала" Никита Бурмистров после матча 12-го тура премьер-лиги против "Уфы" (0:2) отметил, что соперник не придумал ничего экстраординарного. По его словам, тульская команда уступила двум футболистам уфимцев.

- Пытались разыграть комбинации, которые наигрывали на тренировках, - приводит пресс-служба "Арсенала" слова Бурмистрова. - Но это не совсем получалось, потому что "Уфа" играла глубоко в обороне. Свободных зон не было. Во втором тайме начали опускаться, но моментов был все равно не так много.

Надо создавать моменты. Видите, подходы у нас есть во всех матчах, но не хватает вот этого последнего. У них два человека обыграли всю нашу команду. Они ничего не придумали. Просто били вперед, где играли два человека. Во втором тайме более-менее играли, но счет был уже 0:1, и "Уфа" играла по результату.