"Никакого вклада не было". Семин ответил Смородской

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил мнение, что бывший президент клуба Ольга Смородская не причастна к чемпионству железнодорожников. "Локо" обеспечил себе чемпионский титул в сезоне-2017/18, обыграв в 29-м туре "Зенит" (1:0). Смородская занимала пост президента "Локомотива" с 2010 по 2016 год. В интервью "СЭ" она заявила, что в чемпионстве "Локо" есть и ее вклад.
– Никакого ее вклада нет, так и напишите. Очень тяжело все восстанавливалось, - цитирует matchtv.ru Семина.
Ольга Смородская: "Поздравляю Семина с чемпионством, но звонить ему не буду" //
Положение команд в чемпионате России по футболу
Дополнительная информация
https://matchtv.ru/football/rfpl/matchtvnews_NI850097_Jurij_Semin_Vklad_Smorodskoj_Da_bylo_tazhelo_vse_vosstanavlivat
Островзаячий
Разогнала интернат, сократила молодёжку. Она и дубль разогнала, но регламент не позволяет.
20:24
Монте-Кристо (Мститель) .
Она типичный представитель нынешней власти, правящей в Эрефии, и ее символ. Глупа, необразованна, некомпетентна, с патологическим апломбом и умеет лишь воровать, пилить деньги. В любого в правящей вертикали плюнь и попадешь в подобного. От самого мелкого клерка и заканчивая главным.
20:22
Vittorio-049
Локомотив в России с Юрием Палычем - Ченпион -3, Серебро- 4, Бронза -3, Кубок РФ- 5, СуперкубокРФ -2, Кубок Европы 1/2 - 2, Кубок Содружества -1,
20:21
drJekil
Сама подставилась под такой ответ. Семин уже староват, чтобы в дипломатию играть)
20:16
Duke of York
Не то, что вклада не было, а было разрушение клуба - по глупости и амбициозности.
20:14
vjatich
Песня Смородской стара. Впервые её исполнила Муха из басни И.А.Крылова, которая, просидев на шее быка, целый день тянувшего за собой плуг, произнесла: "МЫ ПАХАЛИ!"
20:09
Эугенио
Правильно, Палыч!
20:04
Harlequin
Совершенно верно, Юрий Палыч. Никакой пользы не получил "Локомотив" от мадам, кроме вреда.
20:02
ненавижу_Мойшу_Каца
Милая Ольга Юрьевна ! Не обращайте внимания на бред старого маразматика...
20:02
bvp
Она не сильно виновата, ее просто поставили в Локо, чтобы пилить деньги, отдавать другим деятелям. А для этого не обязательно разбираться в футболе.
19:59
Slim Taller
Примазаться не получилось.Это не багаж даже,так,ручная кладь.
19:55
ythe
ну вот, обломал бабу. А ей так хотелось...
19:55
serzheo
Неправда. Это мы с Ольгой Юрьевной сделали Локо чемпионом. Кардинал и галантерейщик это сила. Одно мое слово спасло Локо.
19:35
Коуч07
Палыч
19:25
Коуч07
Был, был, Палач! То, что она не мешала (не имела такой возможности), это и есть её вклад.
19:25
Pele Pelevich
О каком вкладе речь? По моему, вклад - это когда кто-то, что-то вносит. Нет? Эта же самка только выносила. И много! Она же абсолютная дилетантка в футболе. Единственное, что она внесла в ФК Локомотив - это разлад и смуту. Вспомните, когда она пришла в Локомотив, первое о чем она заявила - 40 футболистов в клубе это слишком много. Эта "умная" женщина понятия не имела о том, что в клубе две команды - основная и дубль, есть травмированные, есть запасные, есть молодежь. Да, о чем говорить? Это были худшие 6 лет Локомотива за последние лет 25-30.
19:21
Vittorio-049
Дорогой Юрий Павлович, Не нужно вдаваться в полемику по этому поводу. Эта тетка со своей камарильей родственников набивала карманы из кассы клуба . В футболе не соображает, как Вы правильно заметили:»с футболом не дружит» Да....... с ней, с убогой. У Вас и у Локомотива праздник!!!!!!
19:21
За Арсеналий с децтва!))
Странно... А питерский "знаток" ДОК уверял, что Ольга Юрьевна гениальный менеджер.))
19:15
True Timati
Обмакнул толстуху головой в какаху!
19:12
semenovmaxim
Респект, Палыч!!! Всегда с симпатией относился с Семину, а сейчас ещё больше зауважал. Поставил ее на место....не стал молчать и сказал как было на самом деле!
19:08