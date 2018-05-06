"Никакого вклада не было". Семин ответил Смородской

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил мнение, что бывший президент клуба Ольга Смородская не причастна к чемпионству железнодорожников. "Локо" обеспечил себе чемпионский титул в сезоне-2017/18, обыграв в 29-м туре "Зенит" (1:0). Смородская занимала пост президента "Локомотива" с 2010 по 2016 год. В интервью "СЭ" она заявила, что в чемпионстве "Локо" есть и ее вклад.

– Никакого ее вклада нет, так и напишите. Очень тяжело все восстанавливалось, - цитирует matchtv.ru Семина.

Ольга Смородская: "Поздравляю Семина с чемпионством, но звонить ему не буду" //

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