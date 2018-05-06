18:46 | Футбол — РФПЛ

"Никакого вклада не было". Семин ответил Смородской

Юрий СЕМИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Юрий СЕМИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил мнение, что бывший президент клуба Ольга Смородская не причастна к чемпионству железнодорожников. "Локо" обеспечил себе чемпионский титул в сезоне-2017/18, обыграв в 29-м туре "Зенит" (1:0). Смородская занимала пост президента "Локомотива" с 2010 по 2016 год. В интервью "СЭ" она заявила, что в чемпионстве "Локо" есть и ее вклад.

– Никакого ее вклада нет, так и напишите. Очень тяжело все восстанавливалось, - цитирует matchtv.ru Семина.

Ольга Смородская: "Поздравляю Семина с чемпионством, но звонить ему не буду" //
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Дополнительная информация

https://matchtv.ru/football/rfpl/matchtvnews_NI850097_Jurij_Semin_Vklad_Smorodskoj_Da_bylo_tazhelo_vse_vosstanavlivat

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
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Островзаячий

Разогнала интернат, сократила молодёжку. Она и дубль разогнала, но регламент не позволяет.

20:24

Монте-Кристо (Мститель) .

Она типичный представитель нынешней власти, правящей в Эрефии, и ее символ. Глупа, необразованна, некомпетентна, с патологическим апломбом и умеет лишь воровать, пилить деньги. В любого в правящей вертикали плюнь и попадешь в подобного. От самого мелкого клерка и заканчивая главным.

20:22

Vittorio-049

Локомотив в России с Юрием Палычем - Ченпион -3, Серебро- 4, Бронза -3, Кубок РФ- 5, СуперкубокРФ -2, Кубок Европы 1/2 - 2, Кубок Содружества -1,

20:21

drJekil

Сама подставилась под такой ответ. Семин уже староват, чтобы в дипломатию играть)

20:16

Duke of York

Не то, что вклада не было, а было разрушение клуба - по глупости и амбициозности.

20:14

vjatich

Песня Смородской стара. Впервые её исполнила Муха из басни И.А.Крылова, которая, просидев на шее быка, целый день тянувшего за собой плуг, произнесла: "МЫ ПАХАЛИ!"

20:09

Эугенио

Правильно, Палыч!

20:04

Harlequin

Совершенно верно, Юрий Палыч. Никакой пользы не получил "Локомотив" от мадам, кроме вреда.

20:02

ненавижу_Мойшу_Каца

Милая Ольга Юрьевна ! Не обращайте внимания на бред старого маразматика...

20:02

bvp

Она не сильно виновата, ее просто поставили в Локо, чтобы пилить деньги, отдавать другим деятелям. А для этого не обязательно разбираться в футболе.

19:59

Slim Taller

Примазаться не получилось.Это не багаж даже,так,ручная кладь.

19:55

ythe

ну вот, обломал бабу. А ей так хотелось...

19:55

serzheo

Неправда. Это мы с Ольгой Юрьевной сделали Локо чемпионом. Кардинал и галантерейщик это сила. Одно мое слово спасло Локо.

19:35

Коуч07

Палыч

19:25

Коуч07

Был, был, Палач! То, что она не мешала (не имела такой возможности), это и есть её вклад.

19:25

Pele Pelevich

О каком вкладе речь? По моему, вклад - это когда кто-то, что-то вносит. Нет? Эта же самка только выносила. И много! Она же абсолютная дилетантка в футболе. Единственное, что она внесла в ФК Локомотив - это разлад и смуту. Вспомните, когда она пришла в Локомотив, первое о чем она заявила - 40 футболистов в клубе это слишком много. Эта "умная" женщина понятия не имела о том, что в клубе две команды - основная и дубль, есть травмированные, есть запасные, есть молодежь. Да, о чем говорить? Это были худшие 6 лет Локомотива за последние лет 25-30.

19:21

Vittorio-049

Дорогой Юрий Павлович, Не нужно вдаваться в полемику по этому поводу. Эта тетка со своей камарильей родственников набивала карманы из кассы клуба . В футболе не соображает, как Вы правильно заметили:»с футболом не дружит» Да....... с ней, с убогой. У Вас и у Локомотива праздник!!!!!!

19:21

За Арсеналий с децтва!))

Странно... А питерский "знаток" ДОК уверял, что Ольга Юрьевна гениальный менеджер.))

19:15

True Timati

Обмакнул толстуху головой в какаху!

19:12

semenovmaxim

Респект, Палыч!!! Всегда с симпатией относился с Семину, а сейчас ещё больше зауважал. Поставил ее на место....не стал молчать и сказал как было на самом деле!

19:08

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