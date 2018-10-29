12:47 | Футбол — РПЛ

Нигматуллин знает, кто должен возглавить "Спартак". Согласны с ним?

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Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что новым главным тренером красно-белых должен стать Валерий Карпин.

 
Массимо Каррера и Валерий Карпин.Карпин в "Спартаке" – это бомба. Вы забудете про Карреру

По информации "СЭ", нынешний рулевой "Ростова" - один из главных претендентов на должность, вакантную после отставки Массимо Карреры.

"Жду, что "Спартак" примет правильное решение по поводу нового главного тренера. Согласны?" - написал Нигматуллин в Твиттер, приложив совместное фото с Карпиным.

Карпин уже возглавлял "Спартак" с 2009 по 2014 год (с перерывом). Каррера был отправлен в отставку 22 октября, исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо.

 

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