Нигматуллин знает, кто должен возглавить "Спартак". Согласны с ним?

Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что новым главным тренером красно-белых должен стать Валерий Карпин.

По информации "СЭ", нынешний рулевой "Ростова" - один из главных претендентов на должность, вакантную после отставки Массимо Карреры.

"Жду, что "Спартак" примет правильное решение по поводу нового главного тренера. Согласны?" - написал Нигматуллин в Твиттер, приложив совместное фото с Карпиным.

Карпин уже возглавлял "Спартак" с 2009 по 2014 год (с перерывом). Каррера был отправлен в отставку 22 октября, исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо.