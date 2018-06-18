16:07 | Футбол — РФПЛ

Нигматуллин провел первую тренировку в составе "Арсенала"


Вратарь Артур Нигматуллин провел первую тренировку в составе "Арсенала". 27-летний голкипер перешел в тульский клуб из "Амкара" 16 июня.

- Артур Нигматуллин провел первую тренировку в составе ПФК "Арсенал", - сообщает в официальном Твиттере клуба.

В минувшем сезоне Нигматуллин пропустил 29 мячей в 33 встречах, выступая за "Амкар".

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