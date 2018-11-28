Нигматуллин – об акции футболистов "Спартака" в поддержку капитана: "История вокруг Глушакова вызывает только негатив и раздражение"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин высказал "СЭ" свое мнение об акции футболистов красно-белых в поддержку капитана команды Дениса Глушакова. Вчера после утренней тренировки в Тарасовке игроки надели майки с номером "8" и растянули баннер с надписью: "Один за всех и все за одного".

- Честно говоря, история вокруг Глушакова не вызывает ничего, кроме негатива и раздражения, - говорит Нигматуллин. - Понимаю болельщиков, которые сожалеют об уходе Карреры – люди к нему сильно прикипели. Но надо понимать, что в команду пришел новый тренер и его следует поддержать. Знаю что такое "Фратрия" (крупнейшее объединение фанатов красно-белых – Прим. "СЭ"), с уважением отношусь к этой организации, но считаю, что нужно концентрироваться на футболе. Конфликты лучше решать с помощью диалога. И игроков тоже нужно уважать. Сейчас очень много гадостей появляется о Глушакове, расследования кто за кого голосовал во время выборов капитана "Спартака" и так далее. Ну это же вообще несерьезно. Да, наверное, это интересно, для чего-то ведь подобные истории всплывают, но они точно не работают на благо команде. Дениса же сделали крайним во всех несчастьях! Дайте "Спартаку" успокоиться и готовиться к важным матчам! Футболистам нужен капитан, новому тренеру Кононову он тоже необходим. Не знаю, кто в чем виноват, свечку не держал, но если бы Денис был таким плохим, команда его не поддержала бы. Почему болельщики считают, что они знают больше футболистов? Такого не может быть. Нужно наступить на горло собственной песне и осознать, что главная задача - успешное выступление команды. (Иван Торопцев)

Игроки "Спартака" сфотографировались в футболках с номером 8. В поддержку Дениса Глушакова?