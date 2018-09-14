"Ничего нового о "Спартаке" Пилипчук не расскажет". Мнение гендиректора "Ахмата"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров – о матче 7-го тура чемпионата России со "Спартаком", который состоится в воскресенье, 16 сентября в Москве (19.00).

– Естественно, мы ожидаем хорошего результата для "Ахмата", – сказал Айдамиров. – Иначе для чего футболисты тренируются, трудится персонал?

– Команда держит в уме победу над красно-белыми прошлой весной, когда ваша команда выиграла со счетом 3:1?

– Та встреча – уже история. Про нее надо забыть и готовиться к новому матчу, чем и занимается наш новый тренерский штаб во главе с Рашидом Рахимовым.

– Как возник вариант с приглашением в качестве одного из его ассистентов Романа Пилипчука, чье предыдущее место работы как раз "Спартак"?

– Его приход, конечно, никак не связан с тем, что у нас впереди игра с красно-белыми. После отставки Ледяхова клуб вступил в переговоры с Романом, он выразил желание стать помощником главного тренера, вот и все. Просто так совпало.

– Пилипчук даст "Ахмату" какую-то уникальную информацию о сопернике?

– Роман вряд ли обладает данными, которых нет у других специалистов. Он уже давно не работает в "Спартаке" (покинул московскую команду по окончании сезона-2017/18, при этом был отстранен от исполнения своих обязанностей еще перед 29-м туром. – Прим. "СЭ"), к тому же, красно-белые не по ночам на поле выходят, чтобы никто о них ничего не знал. Каждый клуб премьер-лиги изучил игру, подбор футболистов и их качества, тут никакого секрета нет. Вообще, все соперники по чемпионату друг друга отлично знают, так что ничего нового Пилипчук не расскажет. (Иван Торопцев)

"Спартак" – "Ахмат": чемпионат России по футболу, РПЛ, 7-й тур, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.00