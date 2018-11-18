Ничего необычного. Просто Массимо Каррера с дочерью слушают песню МакSим "Знаешь ли ты?"

Младшая дочь бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Мартина в своем Инстаграме поделилась с подписчиками новым видео. На нем она вместе с отцом едет в машине, слушая композицию российской певицы МакSим "Знаешь ли ты?".

Отметим, что эта песня пользуется огромной популярностью у болельщиков "Спартака" - они часто исполняют ее во время выездных матчей.

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Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября после поражения от тульского "Арсенала" в матче 11-го тура премьер-лиги (2:3). 12 ноября главным тренером красно-белых стал Олег Кононов.

"Спартак" после 14 туров занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

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