Незасчитанный гол "Краснодара": определить, пересек ли мяч линию ворот "Амкара", невозможно

На 36-й минуте матча чемпионата России "Краснодар" – "Амкар" судьи не засчитали гол хозяев поля, посчитав, что мяч не пересек линию ворот. В этой ситуации многое, если не все, зависело от мнения второго судьи-помощника Дмитрия Жвакина, занимавшего идеальную позицию. Он не подал сигнал главному арбитру Кириллу Левникову, что произошло взятие ворот. В результате матч продолжился.
При просмотре видеозаписи может показаться, что мяч побывал в воротах. Но однозначно утверждать, что он полностью пересек "ленточку", невозможно. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар" //
Левников правильно не назначил пенальти в ворота "Краснодара"
Краснодарский бык
Был на матче. Сидел на 7 ряду в 107 секторе. До ворот метров 30. Очень хорошо видел, как мяч пересек линию ворот чуть ли не на метр. Так нельзя судить! Уж судья на линии точно не должен такое допускать!
22:04
kaduly
Всем алкашам показался гол
21:57
mafany
Сколько камер снимает футбол? 8? Где они? Если на линии их нет.
21:54
karwin
Это только для Боброва невозможно, всем остальным вполне было видно, что гол состоялся.
21:22
МачоМэн
чётко всё видно, что гол был, комментаторы даже согласны. Галицкий поставит после сегодняшнего беспредела камеры на линию
21:22
HelmutBaldares
1000 процентный гол, там как минимум на полметра за линией мяч был!!! Без вопросов.
21:12
zenkoly777
100% гол.С камеры из ворот четко видно где защитник стоит и как выбивает
21:07
sproper
может ещё рентген надо было установить? Или просто судьям очки протереть
21:05
RW.irk
serzheo Элементарное оборудование Галицкий не поставил. Зато семки проносить незя. =========== Серега, заканчивай! Ну сколько можно-то уже?) Или у тебя задача, чтобы как можно больше посетителей сайта увидело твои каждодневные глупости?))
20:46
serzheo
Элементарное оборудование Галицкий не поставил. Зато семки проносить незя.
20:24
Platinum1991
ОПРЕДЕЛИТЬ, ПЕРЕСЕК ЛИ МЯЧ ЛИНИЮ ВОРОТ "АМКАРА", - ВОЗМОЖНО! Посмотрите на видео где стоял Джикия в момент, когда он выбивал мяч за ленточкой ворот! Джикия стоял полметра уже за ленточкой ворот и ногой отбивал мяч, который ПОЛНОСТЬЮ пересёк ленточку ворот! Гол был забит ПРАВИЛЬНО, а то, что судьи его не засчитали, так это их вина и их РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ошибка! Однозначно утверждать, что МЯЧ полностью пересек "ленточку" ворот МОЖНО!
20:11
LeonID_75
врешь! камера в углу ворот четко показала- мяч на пол-метра зашел за линию.
20:05