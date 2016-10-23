Незасчитанный гол "Краснодара": определить, пересек ли мяч линию ворот "Амкара", невозможно

На 36-й минуте матча чемпионата России "Краснодар" – "Амкар" судьи не засчитали гол хозяев поля, посчитав, что мяч не пересек линию ворот. В этой ситуации многое, если не все, зависело от мнения второго судьи-помощника Дмитрия Жвакина, занимавшего идеальную позицию. Он не подал сигнал главному арбитру Кириллу Левникову, что произошло взятие ворот. В результате матч продолжился.

При просмотре видеозаписи может показаться, что мяч побывал в воротах. Но однозначно утверждать, что он полностью пересек "ленточку", невозможно. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар" //

Левников правильно не назначил пенальти в ворота "Краснодара"