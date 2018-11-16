Неймар, Ибрагимович и Месси. Бийол составил свою команду мечты

Словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол составил свою команду мечты. Он рассказал о ней в интервью клубному каналу на Youtube.

Команда мечты Яки Бийола: Икер Касильяс ("Порту"), Эрик Абидаль (завершил карьеру), Карлес Пуйоль (завершил карьеру), Серхио Рамос ("Реал"), Даниэл Алвес, ("ПСЖ"), Андрес Иньеста ("Виссел Кобе"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Филиппе Коутинью ("Барселона"), Неймар ("ПСЖ"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Лионель Месси ("Барселона").

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