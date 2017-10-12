Невио Скала: "Зенит" является фаворитом чемпионата России номер один"

Бывший тренер "Спартака" Невио Скала считает "Зенит" главным фаворитом чемпионата России. По его мнению, главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини​ сможет добиться успеха с командой и в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

– Роберто Манчини – мой отличный друг, – цитирует ITASportPress Скалу. – Он много выиграет с "Зенитом", но успех также зависит от качества игроков. Никто не может творить чудеса без отличных игроков. В следующем году в Лиге чемпионов Роберто также может выиграть важный трофей, помимо чемпионата, который он выиграет в этом сезоне, потому что команда из Санкт-Петербурга является фаворитом номер один.