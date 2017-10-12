Невио Скала: "У "Спартака" Карреры трудности из-за незнания тренером русского языка"

Бывший тренер "Спартака" Невио Скала считает, что у нынешнего наставника красно-белых Массимо Карреры есть проблемы из-за незнания русского языка. Московская команда в прошлом сезоне стала чемпионом России, а сейчас идет на 6-м месте.

- Массимо Каррера платит цену, потому что иногда переводчика недостаточно, чтобы передать игрокам концепции, которые у вас есть технические и мотивационные, - цитирует ITASportPress Скалу. - Когда я работал в Москве я думал о том, чтобы пошутить над игроками, но они не смеялись, тогда я понял, что не достиг своей цели. Например, я однажды приготовил им макароны, и они завелись больше, чем от моего любого разговора перед игрой или во время тренировки. Вы никогда не попадаете в душу и сердце футболиста в чужой стране. Невозможность общаться - это величайший недостаток тренера, когда вы работаете за пределами родины. Сначала игрокам интересно, а когда тренер больше не способен правильно выражать свои эмоции, свет гаснет. Каррера, на мой взгляд, столкнулся с трудностями общения с командой в этом сезоне.