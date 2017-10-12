Невио Скала: "Путин прав в вопросе лимита на легионеров в чемпионате России"

Бывший тренер "Спартака" Невио Скала считает, что лимит на легионеров должен быть в России. Также итальянский специалист поддержал слова Президента России Владимира Путина​, который на недавнем заседании совета по развитию физической культуры и спорта, на котором обсуждались вопросы подготовки к чемпионату мира-2018, заметил, что в "Зените" в одном из матчей Лиги Европы играло "восемь человек иностранцев, два гражданина России и один вратарь".

– Я согласен с политикой Владимира Путина, когда речь идет о предоставлении места на поле российским футболистам, – цитирует ITASportPress Скалу. – Недавно он сказал важные вещи, отвечая президенту "Зенита" Сергею Фурсенко, и за это я очень ценю его. Каждая страна, помимо глобализации, должна беспокоиться о футбольных игроках в своей собственной стране и устанавливать лимит из 3-4 иностранцев.

"8 иностранцев бегает за "Зенит". Молодец, Сергей". Огненный диалог Путина и Фурсенко