13:58 | Футбол — РФПЛ

Невероятный пенальти Фарфана в матче со "СКА-Хабаровск". Видео

6

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан забил решающий гол в матче 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1). Главный арбитр встречи Роман Галимов на второй добавленной минуте назначил пенальти, после того как Денис Дедечко нарушил правила на перуанце.

Вратарь хабаровчан Александр Довбня смог дотянуться до мяча после пенальти в исполнении Фарфана, на добивании Александр Коломейцев попал в перекладину, однако Фарфан на втором добивании отправил мяч в ворота.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"

Опрос

Стоит ли проводить футбольные матчи в сильный мороз?
голосовать
6
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

rustard

titan2313 Почему невероятный?///////////////// Предположу, что имеется ввиду исполнение пенальти

14:33

Разбанен досрочно

ясно. без помощи судей не получилось.

14:31

knyaz boltconskiy

Обидно за СКА.Чутка не хватило до ничьей...

14:28

titan2313

Почему невероятный? Если было нарушение в штрафной, неважно на первой или последней минуте, то это пенальти!

14:27

Ростов-папаня

Gomer8888 на само нарушение хотелось бы глянуть _____________ На спортбоксе и нарушение есть. Пенальти без вопросов. Вопрос только в том, какого лидер чемпионата тянет до 92 минуты. Видимо, не надолго лидер... Зенит сегодня покажет, кто в доме хозяин!

14:27

Gomer8888

на само нарушение хотелось бы глянуть

14:01