Невероятный пенальти Фарфана в матче со "СКА-Хабаровск". Видео

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан забил решающий гол в матче 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1). Главный арбитр встречи Роман Галимов на второй добавленной минуте назначил пенальти, после того как Денис Дедечко нарушил правила на перуанце.
Вратарь хабаровчан Александр Довбня смог дотянуться до мяча после пенальти в исполнении Фарфана, на добивании Александр Коломейцев попал в перекладину, однако Фарфан на втором добивании отправил мяч в ворота.
Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"
🔥🔥 Сумасшедшая концовка матча #СКАЛоко pic.twitter.com/FGej1kzPVy– СЭ Футбол (@football_se) 27 ноября 2017 г.
Опрос
- Локомотив М (футбол)
- Александр Коломейцев
- СКА-Хабаровск
- Джефферсон Фарфан
- Александр Довбня
- Роман Галимов (судья)
- Денис Дедечко
rustard
titan2313 Почему невероятный?///////////////// Предположу, что имеется ввиду исполнение пенальти
14:33
Разбанен досрочно
ясно. без помощи судей не получилось.
14:31
knyaz boltconskiy
Обидно за СКА.Чутка не хватило до ничьей...
14:28
titan2313
Почему невероятный? Если было нарушение в штрафной, неважно на первой или последней минуте, то это пенальти!
14:27
Ростов-папаня
Gomer8888 на само нарушение хотелось бы глянуть _____________ На спортбоксе и нарушение есть. Пенальти без вопросов. Вопрос только в том, какого лидер чемпионата тянет до 92 минуты. Видимо, не надолго лидер... Зенит сегодня покажет, кто в доме хозяин!
14:27
Gomer8888
на само нарушение хотелось бы глянуть
14:01