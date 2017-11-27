Невероятный пенальти Фарфана в матче со "СКА-Хабаровск". Видео

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан забил решающий гол в матче 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1). Главный арбитр встречи Роман Галимов на второй добавленной минуте назначил пенальти, после того как Денис Дедечко нарушил правила на перуанце.

Вратарь хабаровчан Александр Довбня смог дотянуться до мяча после пенальти в исполнении Фарфана, на добивании Александр Коломейцев попал в перекладину, однако Фарфан на втором добивании отправил мяч в ворота.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"