Невероятный гол Вандерсона "Амкару"

"Динамо" довело до разгромного счет в матче 4-го тура чемпионата России против "Амкара". Нападающий бело-голубых Вандерсон на 82-й минуте игры из центральной зоны ушел от трех защитников пермяков и, не сближаясь с Артуром Нигматуллиным, отправил по высокой дуге мяч в ворота.

К 82-й минуте счет 3:0 в пользу "Динамо".

Текстовая трансляция матча "Динамо" – "Амкар"