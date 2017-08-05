Невероятный гол Вандерсона "Амкару"

"Динамо" довело до разгромного счет в матче 4-го тура чемпионата России против "Амкара". Нападающий бело-голубых Вандерсон на 82-й минуте игры из центральной зоны ушел от трех защитников пермяков и, не сближаясь с Артуром Нигматуллиным, отправил по высокой дуге мяч в ворота.
К 82-й минуте счет 3:0 в пользу "Динамо".
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 3:0 82' Вандерсон pic.twitter.com/CocgjeJJxc– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Очень плохой мальчик
А чего там невероятного?
22:30 5 августа
FINIX
надо же. перекинул вышедшего из ворот вратаря. просто какой-то фантастический гол, неподражаемый. никогда таких голов никто не забивал.
21:45 5 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
все видео можно посмотреть (а не на скриншоты пялиться) на Спортбоксе. пускай газета с петушком ищет лохов в зеркале.
21:29 5 августа
Adios Amigos R...
Гол классный, но мяч 3отова мне больше понравился.
20:43 5 августа
Ustkamansk
На своей половине поля офсайда нет
20:32 5 августа
Монте-Кристо(Мститель) .
Слабоумным. Какое вне игры, если Вандерсон находился в момент паса на своей половине поля. Вам даже головы лечить бесполезно. Вне игры считается только, если игрок в момент паса находится на чужой половине поле. Даунов в России более 80%.
20:32 5 августа
Fox31
Футболист может попасть в положение офсайда только на половине поля соперника.
20:29 5 августа
чайник вина
невероятный оффсайд-это да, а гол так себе.
20:18 5 августа
zoolord
Офсайда нет, мяч даже был получен на своей половине поля.
20:18 5 августа
Slim Taller
Вратарь рановато побежал навстречу.Защитники Вандерсона уже догоняли.Ну а техники у бразильца достаточно,что-бы перекинуть вратаря.
20:16 5 августа
баламошка
Тут же б...ь километровый оффсайд!!! Как такое не увидеть?!
20:06 5 августа
либеральный буддист
А почему четвертый номер в красном просто не сделал передачу четырнадцатому номеру в голубом, а придумали какую-то "сложную" комбинацию с перепасами? Это для статистики, что-ли, кто больше владел мячом?
20:02 5 августа
gautama
2. hant64 Согласен. Был не прав.
20:02 5 августа
hant64
hant64 gautama 2. Фамилия Пеле с одной буквой "л". 19:55 Фамилия у Пеле всё же несколько другая, ду Насименту. Умников на чатах СЭ слишком много, смотрю, развелось.
19:57 5 августа
hant64
gautama 2. Фамилия Пеле с одной буквой "л".
19:55 5 августа
gautama
Я немного поправлю предыдущего оратора. :) 1. В воротах Амкара - Нигматуллин. 2. Фамилия Пеле с одной буквой "л". ЗЫ. А не полез бы вратарь - Вандерсон пробил бы в угол. ЗЗЫ. Но гол действительно не "выдающийся", а очень красивый
19:50 5 августа
m_v_g
Вратарь сборной Беленов! Куда он полез? 3 защитника бразильянина в газон бы втоптали. P.S.: "Невероятный" гол... вот там выше, гол Пелле, вот это класс!, а это вратарь лох и ЦЗ Амкара всуе..
19:43 5 августа
Valdemarson
Красиво!
19:37 5 августа
Щас спою
А что в этом голе невероятного?
19:26 5 августа