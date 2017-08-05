19:12 5 августа | Футбол — РФПЛ

Невероятный гол Вандерсона "Амкару"

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"Динамо" довело до разгромного счет в матче 4-го тура чемпионата России против "Амкара". Нападающий бело-голубых Вандерсон на 82-й минуте игры из центральной зоны ушел от трех защитников пермяков и, не сближаясь с Артуром Нигматуллиным, отправил по высокой дуге мяч в ворота.

К 82-й минуте счет 3:0 в пользу "Динамо".

Текстовая трансляция матча "Динамо" – "Амкар"

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Очень плохой мальчик

А чего там невероятного?

22:30 5 августа

FINIX

надо же. перекинул вышедшего из ворот вратаря. просто какой-то фантастический гол, неподражаемый. никогда таких голов никто не забивал.

21:45 5 августа

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

все видео можно посмотреть (а не на скриншоты пялиться) на Спортбоксе. пускай газета с петушком ищет лохов в зеркале.

21:29 5 августа

Adios Amigos R...

Гол классный, но мяч 3отова мне больше понравился.

20:43 5 августа

Ustkamansk

На своей половине поля офсайда нет

20:32 5 августа

Монте-Кристо(Мститель) .

Слабоумным. Какое вне игры, если Вандерсон находился в момент паса на своей половине поля. Вам даже головы лечить бесполезно. Вне игры считается только, если игрок в момент паса находится на чужой половине поле. Даунов в России более 80%.

20:32 5 августа

Fox31

Футболист может попасть в положение офсайда только на половине поля соперника.

20:29 5 августа

чайник вина

невероятный оффсайд-это да, а гол так себе.

20:18 5 августа

zoolord

Офсайда нет, мяч даже был получен на своей половине поля.

20:18 5 августа

Slim Taller

Вратарь рановато побежал навстречу.Защитники Вандерсона уже догоняли.Ну а техники у бразильца достаточно,что-бы перекинуть вратаря.

20:16 5 августа

баламошка

Тут же б...ь километровый оффсайд!!! Как такое не увидеть?!

20:06 5 августа

либеральный буддист

А почему четвертый номер в красном просто не сделал передачу четырнадцатому номеру в голубом, а придумали какую-то "сложную" комбинацию с перепасами? Это для статистики, что-ли, кто больше владел мячом?

20:02 5 августа

gautama

2. hant64 Согласен. Был не прав.

20:02 5 августа

hant64

hant64 gautama 2. Фамилия Пеле с одной буквой "л". 19:55 Фамилия у Пеле всё же несколько другая, ду Насименту. Умников на чатах СЭ слишком много, смотрю, развелось.

19:57 5 августа

hant64

gautama 2. Фамилия Пеле с одной буквой "л".

19:55 5 августа

gautama

Я немного поправлю предыдущего оратора. :) 1. В воротах Амкара - Нигматуллин. 2. Фамилия Пеле с одной буквой "л". ЗЫ. А не полез бы вратарь - Вандерсон пробил бы в угол. ЗЗЫ. Но гол действительно не "выдающийся", а очень красивый

19:50 5 августа

m_v_g

Вратарь сборной Беленов! Куда он полез? 3 защитника бразильянина в газон бы втоптали. P.S.: "Невероятный" гол... вот там выше, гол Пелле, вот это класс!, а это вратарь лох и ЦЗ Амкара всуе..

19:43 5 августа

Valdemarson

Красиво!

19:37 5 августа

Щас спою

А что в этом голе невероятного?

19:26 5 августа