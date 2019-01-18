Невероятная тренировка от Романа Зобнина. Видео

"Спартак" в своем официальном Твиттере опубликовал видео, на котором показано, как полузащитник Роман Зобнин тренировался во время сбора красно-белых в Дубае.
- Роман Зобнин в деле! Урок от нашего футболиста, - такой подписью сопровождается ролик.
Роман Зобнин в деле! 🔴⚪🚀– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 января 2019 г.
Урок от нашего футболиста 😉.#Спартак #РоманЗобнин #Spartak pic.twitter.com/qLdHeXIE4H
В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился 2 голевыми передачами.
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