Невероятная концовка в Самаре: четыре удаления. Даже Карпин

"Крылья Советов" победили "Ростов" со счетом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата России. Единственный мяч в этой встрече с пенальти забил Паул Антон. В конце первого тайма за вторую желтую карточку был удален нападающий самарцев Сергей Корниленко.

В конце матча игроки едва не устроили драку – зачинщиком стал Рагнар Сигурдссон, получивший прямую красную карточку. Также за драку через несколько минут был удален Александр Гацкан. За агрессивное общение с запасным арбитром главный тренер "Ростова" Валерий Карпин также был удален со скамейки.

"Крылья" прервали серию поражений из двух матчей кряду, в то время как "Ростов" не может победить в чемпионате с 27 октября.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (1:0)

Гол: Антон, 11 - с пенальти.

"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Рохель, Самарджич, Денисов (Зотов, 68), Ткачук, Башкиров (Бурлак, 46), Антон (Шейдаев, 80), Мияйлович, Яковлев, Корниленко.

"Ростов": Песьяков, Ингасон, Сигурдссон, Хаджикадунич (Кьяртанссон, 65), Логашов, Гацкан, Юсупов (Паршивлюк, 70), Зуев, Скопинцев, Сигурдарсон, Шомуродов.

Предупреждения: Башкиров, 2. Хаджикадунич, 10. Корниленко, 26. Гацкан, 74. Шейдаев, 82. Самарджич, 87. Ингасон, 90+4.

Удаления: Корниленко, 44 (симуляция, вторая ж.к.). Сигурдссон, 82 (игра рукой). Гацкан, 86 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Карасев. Аверьянов, Елеференко (все - Москва).

8 декабря. Самара. Стадион "Самара Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам