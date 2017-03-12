11:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Нету выбил мяч из ворот "Амкара"

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Защитник "Зенита" Луиш Нету был уверен в том, что команда по правилам забила гол в матче 19-го тура чемпионата России с "Амкаром". На 8-й минуте встречи португалец, стоявший на ленточке, вынес мяч из ворот пермяков после розыгрыша штрафного удара. Судейская бригада во главе с Евгением Турбиным гол не зачитала.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Exsorsist

Мяч тогда засчитан, когда он полностью пересек ленточку. В данном случае этого нет.

12:01

shpasic

рефлекс)

12:00

Басист

Ну так-то это его прямая обязанность - из пустых ворот мячи выбивать))) Ну подумаешь, воротами ошибся, они просто ближе были, как в "Приключениях Электроника"))

11:58

майор99

Судья испугался, что его в аммиаке утопят.

11:52

grroznyi85

Ахахах. Нету вредитель какой-то.)))

11:50

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