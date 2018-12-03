Нету провел тренировку на льду с Туктамышевой

Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету провел тренировку на льду под руководством российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой и ее тренера Алексея Мишина, информирует официальный сайт питерского клуба. Данная акция прошла в рамках благотворительного проекта для помощи детям.

- Тренировка получилась отличной, я получил хороший опыт. Сегодня мне было немного сложновато, но это в основном из-за страха – с равновесием у меня все в порядке, - отметил Нету.

- Луиш, как и подобает футболисту, крепко стоял на ногах и ни разу не упал. Мне было очень приятно познакомиться, и думаю, что через пять занятий он сможет уверенно стоять на коньках, - сказала Туктамышева.

- Фигурное катание - один из немногих видов спорта, которые развивают чувство равновесия, а равновесие - ключевой навык для развития многих футбольных качеств, даже таких, как точность удара, - добавил Мишин. - Надеюсь, что наша сегодняшняя тренировка поможет Луишу на футбольном поле.