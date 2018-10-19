12:37 | Футбол — РПЛ

"Нет оснований для заключения под стражу". Выступление адвокатов Кокорина

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Адвокаты нападающего "Зенита" Александра Кокорина Олег Попов и Татьяна Стукалова выступили в Мосгорсуде на слушаниях по апелляции на перевод футболиста под домашний арест. Защита считает, что нет оснований для заключения под стражу, и нет фактических доказательств. По их словам, Кокорин сам явился в следственное управление, готов нести ответственность и скрываться не намерен. У футболиста есть контрактные обязательства и малолетний ребенок. Инцидент называют недоразумением, а сам игрок раскаивается в содеянном.

Сам Кокорин выступает в суде по видеосвязи из СИЗО, куда он помещен до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. 

Ранее суд отклонил аналогичные апелляции брата Кокорина Кирилла и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!

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