Несколько сотен болельщиков пришли на автограф-сессию Самедова

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов организовал автограф-сессию в фан-магазине красно-белых. На встречу пришли несколько сотен болельщиков. По оценке представителей магазина, мероприятие продлится около 2,5 часов.

Самедов - воспитанник "Спартака". Он выступал за красно-белых с 2002 по 2005 год. В начале 2017-го он вернулся в родной клуб и помог завоевать первый за 16 лет чемпионский титул. В начале 2019 года хавбек и клуб достигли договоренности о расторжении контракта, который был рассчитан до конца сезона. (Андрей Михайлов)