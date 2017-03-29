08:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Непомнящий выбрал Акинфеева лучшим игроком чемпионатов России

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К 25-летнему юбилею чемпионата России "СЭ" провел масштабное голосование и определил лучшего игрока в истории турнира. Им стал многолетний капитан сборной и трехкратный чемпион страны в составе "Зенита" Андрей Аршавин.

В нашем проекте приняли участие 10 тренеров, каждый назвал свою пятерку лучших. Вот какой выбор сделал бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий: 1. Акинфеев. 2. Аршавин. 3. В.Березуцкий. 4. Аленичев. 5. Кержаков.

Все подробности голосования – по ссылке

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Flamenco

Аршавин звезда российского футбола

09:13

Flamenco

Акинфеев? Это Бред

09:11

СпортМэн

А вы говорите за футбол.Если футболисты средней руки называются лучшими,какой разговор.

08:44

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