18:00 | Футбол — РПЛ

Необычный подарок для Семина от "Енисея". Видео

Обсудить
0

"Енисей" проиграл "Локомотиву" в матче 12-го тура РПЛ (0:3). Пресс-аташе красноярского клуба Станислав Меркис подарил главному тренеру железнодорожников Юрию Семину сборник детских рассказов.

Подарили Юрию Павловичу детские рассказы, чтобы читал их в свободное время внуку и внучке, - сообщается в официальном Твиттере "Енисея".

 

Енисей - Локомотив

Все о чемпионате России - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...