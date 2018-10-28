Необычный подарок для Семина от "Енисея". Видео

"Енисей" проиграл "Локомотиву" в матче 12-го тура РПЛ (0:3). Пресс-аташе красноярского клуба Станислав Меркис подарил главному тренеру железнодорожников Юрию Семину сборник детских рассказов.

- Подарили Юрию Павловичу детские рассказы, чтобы читал их в свободное время внуку и внучке, - сообщается в официальном Твиттере "Енисея".

Подарили Юрию Павловичу детские рассказы, чтобы читал их в свободное время внуку и внучке 🤗



Спасибо, @fclokomotiv ! pic.twitter.com/NTbCgRZPt1 – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 28 октября 2018 г.

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