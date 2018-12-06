Необычный подарок для Адриану. Фото

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану получил в подарок необычную тарелку. На ней изображен сам 31-летний бразилец, целующий колено после забитого гола.

🎁 Наш нападающий Луис @LuizAdriano_9 Адриано получил красивый подарок.



Именно этот шарж был изображен в книге, вышедшей по случаю победы #Спартак’а в чемпионате России. 😉 pic.twitter.com/lKuYzK51xc – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 декабря 2018 г.

В текущем сезоне Адриану провел 18 матчей за "Спартак", забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

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