20:18 | Футбол — РПЛ

Необычный подарок для Адриану. Фото

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Нападающий "Спартака"  Луиз Адриану получил в подарок необычную тарелку. На ней изображен сам 31-летний бразилец, целующий колено после забитого гола. 

В текущем сезоне Адриану провел 18 матчей за "Спартак", забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

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