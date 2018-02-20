Неманья Тубич стал игроком "СКА-Хабаровск"

Сербский защитник Неманья Тубич подписал контракт со "СКА-Хабаровск", информирует официальный сайт дальневосточного клуба. Тубич является воспитанником "Партизана". С 2011 по 2014 год он выступал за "Краснодар". Последним клубом 33-летнего игрока был сербский "Напредак".

Также "СКА-Хабаровск" заключил контракт с вратарем Александром Акишиным. 20-летний голкипер последние два года выступал в Любительской футбольной лиге.