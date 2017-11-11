Неманья Пейчинович: "Залог успеха "Локомотива" - в упорной борьбе и самоотдаче"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович рассказал о том, что успех железнодорожников заключается в упорной борьбе и самоотдаче. После 16 туров красно-зеленые лидируют в чемпионате России, опережая "Зенит", который занимает 2-е место, на 3 очка.

- Залог успеха "Локомотива" - в упорной борьбе и самоотдаче, - цитирует ТАСС Печиновича. - В начале сезона мы все понимали, что должны выступить гораздо лучше, чем в прошлом сезоне, и вот так получается, что мы в лидерах чемпионата.

Нет никаких секретов успеха, мы просто боремся от матча к матчу с самого начала сезона. В прошлых сезонах "Локомотив" был в статусе догоняющего, а сегодня мы на первом месте. Но давайте не будем забегать вперед и посмотрим, что будет дальше.

Для "Локомотива" матч против "Копенгагена" является одним из важнейших матчей сезона, но не стоит забывать и про чешский "Фастав", с которым ожидается тяжелая игра на выезде. Мы должны выйти на поле с мыслью только о победе и выходить в плей-офф Лиги Европы. Других вариантов у нас просто и быть не может.