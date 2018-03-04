Неманья Пейчинович: "Я считаю, что "Локомотив" заслужил победу"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович считает, что плохая погода помешала и его команде, и "Спартаку" в матче 21-го тура чемпионата России (0:0). Кроме того, по словам футболиста, "Локомотив" заслужил победу.

– Погода помешала обеим командам, – сказал Пейчинович. – Ещё, думаю, обе команды были сконцентрированы на игре, на результате. Мы знали, что значит этот матч. Но вот получилась ничья. И мне кажется, мы заслужили победу. (Юлия ЯКОВЛЕВА)