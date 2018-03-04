19:32 4 марта | Футбол — РФПЛ

Неманья Пейчинович: "Я считаю, что "Локомотив" заслужил победу"

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Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович считает, что плохая погода помешала и его команде, и "Спартаку" в матче 21-го тура чемпионата России (0:0). Кроме того, по словам футболиста, "Локомотив" заслужил победу.

– Погода помешала обеим командам, – сказал Пейчинович. – Ещё, думаю, обе команды были сконцентрированы на игре, на результате. Мы знали, что значит этот матч. Но вот получилась ничья. И мне кажется, мы заслужили победу. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Локомотив - Спартак М

 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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HABBL

не было счастливой шапочки петушка

21:59 4 марта

Валерий Милан-Монако

Вот клоун))) Спартак был гораздо сильнее

20:17 4 марта

-философ-

Почему Вилков не дал штрафной после игрой руки этим футболёром остаётся загадкой!

20:03 4 марта

Evgenn177

А он шутник однако)))

19:55 4 марта

and0508

Сегодня Локо не наиграл на победу ...Спартак чуть лучше смотрелся

19:53 4 марта

Bobspartak

Интересно как он хотел выиграть не переходя центр поля и нанеся один удар в створ.

19:49 4 марта

baddy

Еле ноги унесли. Сиди уж.

19:44 4 марта

KuziakaPm

Проверьте его на допинг.

19:42 4 марта

Alexthegreat31

)))))))

19:40 4 марта

Saypin

Где логика?

19:38 4 марта

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