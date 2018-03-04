Неманья Пейчинович: "Я считаю, что "Локомотив" заслужил победу"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович считает, что плохая погода помешала и его команде, и "Спартаку" в матче 21-го тура чемпионата России (0:0). Кроме того, по словам футболиста, "Локомотив" заслужил победу.
– Погода помешала обеим командам, – сказал Пейчинович. – Ещё, думаю, обе команды были сконцентрированы на игре, на результате. Мы знали, что значит этот матч. Но вот получилась ничья. И мне кажется, мы заслужили победу. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
HABBL
не было счастливой шапочки петушка
21:59 4 марта
Валерий Милан-Монако
Вот клоун))) Спартак был гораздо сильнее
20:17 4 марта
-философ-
Почему Вилков не дал штрафной после игрой руки этим футболёром остаётся загадкой!
20:03 4 марта
Evgenn177
А он шутник однако)))
19:55 4 марта
and0508
Сегодня Локо не наиграл на победу ...Спартак чуть лучше смотрелся
19:53 4 марта
Bobspartak
Интересно как он хотел выиграть не переходя центр поля и нанеся один удар в створ.
19:49 4 марта
baddy
Еле ноги унесли. Сиди уж.
19:44 4 марта
KuziakaPm
Проверьте его на допинг.
19:42 4 марта
Alexthegreat31
)))))))
19:40 4 марта
Saypin
Где логика?
19:38 4 марта