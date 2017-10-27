Неманья Пейчинович: "Встреча с "Зенитом" - не главный матч круга"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команде удался отличный матч с "Краснодаром". По словам серба, впереди железнодорожников ждет серия тяжелых игр.

- Мы провели отличный матч с "Краснодаром", - приводят "Известия" слова Пейчиновича. - У нас получилось все, о чем мы договаривались в раздевалке перед игрой. Безусловно, эта победа была очень важна, команда показала хороший футбол. Однако я бы отметил еще и нашу недавнюю игру против "Динамо" (3:0), когда мы разгромили соперника, также продемонстрировав отличную игру.

Конечно, выход на первое место добавляет нам ответственности и положительных эмоций перед матчем с "Зенитом". Нам предстоит серия тяжелых матчей: сначала в Петербурге с сине-бело-голубыми, а затем в Черкизово с "Шерифом" в Лиге Европы и ЦСКА снова в национальном первенстве. Эти матчи - важнейшие в уходящем году. Тем не менее не стоит говорить, что встреча с "Зенитом" - главный матч круга, для нас важны абсолютно все игры. В команде все понимают, какой соперник нас ждет и насколько ответственно к нему нужно готовиться. Необходимо приложить максимум усилий и постараться сделать все, чтобы отобрать очки у столь сильного оппонента.