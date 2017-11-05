Неманья Пейчинович: "Удар Вернблума – это красная карточка. Но судья решил иначе"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после матча 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2) подчеркнул, что железнодорожники рассчитывали забить на несколько голов больше. По его словам, в первом тайме команда намеренно отдала инициативу сопернику.

– В первом тайме до гола хорошо играли. Потом, правда, расслабились, – начал Пейчинович. – Как и в домашнем матче с "Шерифом". Но во втором тайме переломили игру. Думали, что можем забить еще на 1-2 гола больше.

– Так много потасовок. Кто виноват?

– Не хватало эмоций в первом тайме. Кто виноват? Концентрации не хватило.

– После незабитого пенальти было ощущение, что проиграете?

– Нет. Думали, что минимум один забьем. Так и получилось.

– В первом тайме специально отдали инициативу ЦСКА?

– Да. Ожидали, что соперник будет ошибаться. Оставит зоны в центре поля. Так и получилось. Но потом потеряли концентрацию. Надо над этим работать.

– ЦСКА – одна из самых жестких команд в чемпионате?

– Да. Там есть, например, Вернблум. В каждой игре они совершают много единоборств.

– Довольны результатом?

– Конечно, хотели выиграть. Но учитывая, как мы играли последние двадцать минут первого таймы, должны быть довольны результатом.

– Вернблум должен был получить красную карточку?

– Линейный судья сказал, что там был фол. Вообще, удар локтем по лицу – это красная карточка. Но судья решил иначе. Уже не суть. Так получается в футболе. Ничего нового. (Ярослав СУСОВ)