19:31 | Футбол — РФПЛ

Неманья Пейчинович: "Удар Вернблума – это красная карточка. Но судья решил иначе"

1

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после матча 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2) подчеркнул, что железнодорожники рассчитывали забить на несколько голов больше. По его словам, в первом тайме команда намеренно отдала инициативу сопернику.

 
Воскресенье. Москва. Черкизово. &quot;Локомотив&quot; - ЦСКА - 2:2. 56-я минута. Понтус ВЕРНБЛУМ (справа) против Алексея МИРАНЧУКА."Сто пудов - Вернблуму желтая". Будогосский о главном моменте дерби "Локо" - ЦСКА

– В первом тайме до гола хорошо играли. Потом, правда, расслабились, – начал Пейчинович. – Как и в домашнем матче с "Шерифом". Но во втором тайме переломили игру. Думали, что можем забить еще на 1-2 гола больше.

– Так много потасовок. Кто виноват?

– Не хватало эмоций в первом тайме. Кто виноват? Концентрации не хватило.

– После незабитого пенальти было ощущение, что проиграете?

– Нет. Думали, что минимум один забьем. Так и получилось.

– В первом тайме специально отдали инициативу ЦСКА?

– Да. Ожидали, что соперник будет ошибаться. Оставит зоны в центре поля. Так и получилось. Но потом потеряли концентрацию. Надо над этим работать.

– ЦСКА – одна из самых жестких команд в чемпионате?

– Да. Там есть, например, Вернблум. В каждой игре они совершают много единоборств.

– Довольны результатом?

– Конечно, хотели выиграть. Но учитывая, как мы играли последние двадцать минут первого таймы, должны быть довольны результатом.

– Вернблум должен был получить красную карточку?

– Линейный судья сказал, что там был фол. Вообще, удар локтем по лицу – это красная карточка. Но судья решил иначе. Уже не суть. Так получается в футболе. Ничего нового. (Ярослав СУСОВ)

Опрос

Должен ли был Карасев удалить Вернблума за фол на Алексее Миранчуке?
голосовать
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

poxi65

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in

20:16