Неманья Пейчинович: "Удар Вернблума – это красная карточка. Но судья решил иначе"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после матча 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2) подчеркнул, что железнодорожники рассчитывали забить на несколько голов больше. По его словам, в первом тайме команда намеренно отдала инициативу сопернику.
– В первом тайме до гола хорошо играли. Потом, правда, расслабились, – начал Пейчинович. – Как и в домашнем матче с "Шерифом". Но во втором тайме переломили игру. Думали, что можем забить еще на 1-2 гола больше.
– Так много потасовок. Кто виноват?
– Не хватало эмоций в первом тайме. Кто виноват? Концентрации не хватило.
– После незабитого пенальти было ощущение, что проиграете?
– Нет. Думали, что минимум один забьем. Так и получилось.
– В первом тайме специально отдали инициативу ЦСКА?
– Да. Ожидали, что соперник будет ошибаться. Оставит зоны в центре поля. Так и получилось. Но потом потеряли концентрацию. Надо над этим работать.
– ЦСКА – одна из самых жестких команд в чемпионате?
– Да. Там есть, например, Вернблум. В каждой игре они совершают много единоборств.
– Довольны результатом?
– Конечно, хотели выиграть. Но учитывая, как мы играли последние двадцать минут первого таймы, должны быть довольны результатом.
– Вернблум должен был получить красную карточку?
– Линейный судья сказал, что там был фол. Вообще, удар локтем по лицу – это красная карточка. Но судья решил иначе. Уже не суть. Так получается в футболе. Ничего нового. (Ярослав СУСОВ)
poxi65
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20:16