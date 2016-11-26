Неманья Пейчинович: "У "Локомотива" кризис"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после ничьей с "Уралом" (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России выразил мнение, что команда находится в кризисе, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Пейчинович открыл счет в поединке, а "Урал" ушел от поражения на второй добавленной ко второму тайму минуте.

– Был штрафной, Фернандеш сделал хорошую подачу. Я находился в хорошей позиции и пробил, – сказал Пейчинович. – Была штанга, но вратарь не смог хорошо среагировать. Но потом наш соперник сумел забить.

У нас кризис, трудный момент. Мы обороняемся хорошо, но сопернику порой хватает пары ударов по воротам и они забивают. Нам нужно создать минимум пять-шесть моментов. Не знаю, что сказать. Дома мы уже потеряли много очков. Сегодня тоже двух недосчитались. В этом сезоне даже маленькие команды отнимают у нас много очков.