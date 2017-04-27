Неманья Пейчинович: "Судейство было хорошее. Не такое, как в матче с "Амкаром"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после матча 25-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:4) отметил, что судейство не повлияло на результат поединка, в отличие от предыдущего поединка с "Амкаром" (3:3). По его словам, в поражении виновата только команда.

- Мы очень расстроены. Плохо начали игру, не было концентрации, - приводит пресс-служба "Локо" слова Пейчиновича. - ЦСКА заслужил победу, но не с таким счетом. Пропустить четыре гола - это трагедия. Приношу извинения болельщикам. У нас не получилось ничего. Нужно смотреть вперед. Скоро матч с "Рубином" и финал Кубка России.

- Возврат к схеме в четыре защитника дался тяжело?

- Мы впервые играли вместе с Кверквелией в такой схеме. Но оборона - это не только центральные защитники. Вообще, можно искать любые отговорки, но хорошо играть мы должны в любой расстановке.

- Также были серьезные проблемы в опорной зоне.

- Побеждает и проигрывает команда. В поражении виноваты все, нет смысла выделять кого-то.

- Как вам судейство?

- Судейство было хорошее. Не такое, как в прошлом матче с "Амкаром".