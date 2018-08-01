Неманья Пейчинович: "Собираюсь получить российский паспорт"

Бывший защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович заявил, что собирается получить российское гражданство. 30-летний серб признался, что ему подходит Россия.

- Есть друзья, которые помогали по бумагам, - цитирует Пейчиновича "Российская газета". - Сейчас я жду. Несмотря на то, что я ушел из "Локомотива", собираюсь получить паспорт. В моих планах это есть. Может, буду жить в Сербии, может в Москве. Мне подходит Россия.

Пейчинович выступал за "Локомотив" с 2014 по 2018 год. В составе железнодорожников он становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок.