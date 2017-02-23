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Неманья Пейчинович: "Семин - символ "Локомотива"

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Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович в интервью "СЭ" высоко оценил вклад главного тренера Юрия Семина в успехи железнодорожников. Он добавил, что клуб смог справиться с кризисом.

 
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– Дела пошли на лад еще в конце первой части сезона, когда мы выиграли несколько последних матчей, – сказал Пейчинович. – Кризис ушел! На сборах мы здорово поработали. По товарищеским матчам чувствуется, что есть прогресс. Думаю, весной проблем у нас не будет.

– В чем причина прошлогодних сложностей?

– Сказалась смена тренера. Все-таки сезон был в разгаре, а нужно ведь привыкнуть к новым требованиям, к новой системе. Времени не было, и случился провал.

– Но в итоге Семина поняли?

– Конечно. Сейчас все наладилось. Тем более все знают, сколько этот человек сделал для "Локомотива". Он символ клуба. Единственный, кто приводил "Локо" к чемпионству. Все его уважают. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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