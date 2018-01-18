Неманья Пейчинович: "Семин может возглавить сборную России"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович выразил мнение, что главный тренер команды Юрий Семин еще может возглавить сборную России. Под руководством 70-летнего специалиста "Локо" занимает первое место после 20 туров чемпионата России. Семин уже руководил сборной в 2005 году. Под его руководством россияне выиграли 3 матча, 4 свели вничью и не смогли пробиться на ЧМ-2006.

– Результаты показывают, что Семин – лучший тренер в России, - считает Пейчинович. - Думаю, он может стать тренером сборной России, и при нем команда станет лучше играть.

– Семин уже возглавлял сборную в середине нулевых, не очень удачно.

– Но сейчас он стал еще опытнее! Он очень хорошо мотивирует нас. (Гоша ЧЕРНОВ)

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