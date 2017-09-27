Неманья Пейчинович: "Самый серьезный соперник "Локомотива" - "Спартак", а не "Зенит"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович отметил, что считает самым важным результатом в начале сезона победу над "Спартаком" (4:3) в 7-м туре чемпионата России. Он также добавил, что красно-белые – самый серьезный и принципиальный соперник железнодорожников.

– Самые важные победы на старте сезона, конечно, над ЦСКА и "Спартаком", – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Пейчиновича – Особенно "Спартаком"! Пропустили два гола, но верили, что можем спасти игру – добыть хотя бы ничью. А получилось забить целых четыре! Сами не ожидали. Для меня эта победа особенно важна – несмотря на то что на первом месте сейчас идет "Зенит", я считаю "Спартак" самым серьезным и принципиальным соперником.

Встречу со "Злином" в групповом турнире Лиги Европы "Локомотив" проведет завтра. Игра начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.