Неманья Пейчинович: "С моим будущим в "Локомотиве" пока нет определенности"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович заявил, что пока не знает, в каком клубе проведет следующий сезон. В прошедшем 30-летний сербский легионер победил с "Локомотивом" в чемпионате России.
– Следующий сезон будете играть в "Локомотиве"?
– Не могу сказать, – цитируют "Известия" Пейчировича. – В данный момент не загадываю.
– Что известно о вашем будущем в клубе?
– Пока ждем. С моим будущим в "Локомотиве" пока нет определенности.
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https://iz.ru/743605/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/peichinovich-s-zenitom-sygrali-v-seroi-forme-na-fart