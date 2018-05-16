Неманья Пейчинович: "С моим будущим в "Локомотиве" пока нет определенности"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович заявил, что пока не знает, в каком клубе проведет следующий сезон. В прошедшем 30-летний сербский легионер победил с "Локомотивом" в чемпионате России.

– Следующий сезон будете играть в "Локомотиве"?

– Не могу сказать, – цитируют "Известия" Пейчировича. – В данный момент не загадываю.

– Что известно о вашем будущем в клубе?

– Пока ждем. С моим будущим в "Локомотиве" пока нет определенности.