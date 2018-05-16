02:45 | Футбол — РФПЛ

Неманья Пейчинович: "С моим будущим в "Локомотиве" пока нет определенности"


Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович заявил, что пока не знает, в каком клубе проведет следующий сезон. В прошедшем 30-летний сербский легионер победил с "Локомотивом" в чемпионате России.

– Следующий сезон будете играть в "Локомотиве"? 

– Не могу сказать, – цитируют "Известия" Пейчировича. – В данный момент не загадываю. 

– Что известно о вашем будущем в клубе? 

– Пока ждем. С моим будущим в "Локомотиве" пока нет определенности. 

Дополнительная информация

https://iz.ru/743605/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/peichinovich-s-zenitom-sygrali-v-seroi-forme-na-fart

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