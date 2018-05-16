Неманья Пейчинович: "Победа в чемпионате страны - это невероятные эмоции"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович прокомментировал эмоции от победы клуба в чемпионате России. Отметим, что футболист впервые в своей карьере победил в национальном чемпионате.

– Какие у вас эмоции от завоеванного титула чемпиона России?

– Это необъяснимое чувство, когда ты становишься чемпионом. Для меня это новое ощущение, так как я впервые в своей карьере завоевал золотую медаль. Поздравляю с этим достижением всех моих одноклубников, болельщиков и каждого, кто любит "Локомотив", – цитируют "Известия" Пейчиновича. – Мы это абсолютно точно заслужили. Понятно, что по ходу сезона были и хорошие, и плохие моменты, но самое главное, что мы пришли к своей цели.



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