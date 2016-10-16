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Неманья Пейчинович: "Одно очко в игре с "Амкаром" - это мало для "Локомотива"

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Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович отметил, что в матче 10-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) команда была обязана побеждать. Серб подчеркнул, что благодаря такой же самоотдаче железнодорожники могут хорошо выступить в предстоящем матче против ЦСКА.

– Одного очка в нашем положении мало, – цитирует клубная пресс-служба Пейчиновича. – Мы должны были побеждать. Хорошо играли в обороне, боролись, здорово отыграли последние 15 минут, но нужно было чаще бить во воротам. "Амкар" тоже хорошо оборонялся и выполнил план на игру. Впереди дерби с ЦСКА. Если сыграем с такой же самоотдачей, получится хороший матч.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14039

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