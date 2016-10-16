Неманья Пейчинович: "Одно очко в игре с "Амкаром" - это мало для "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович отметил, что в матче 10-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) команда была обязана побеждать. Серб подчеркнул, что благодаря такой же самоотдаче железнодорожники могут хорошо выступить в предстоящем матче против ЦСКА.

– Одного очка в нашем положении мало, – цитирует клубная пресс-служба Пейчиновича. – Мы должны были побеждать. Хорошо играли в обороне, боролись, здорово отыграли последние 15 минут, но нужно было чаще бить во воротам. "Амкар" тоже хорошо оборонялся и выполнил план на игру. Впереди дерби с ЦСКА. Если сыграем с такой же самоотдачей, получится хороший матч.