Неманья Пейчинович: "Необходимо весной выдать победную серию"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после ничьей с "Уралом" (1:1) в матче 15-го тура премьер-лиги посетовал на потерю двух очков, заявив, что это непозволительно для его команды. Отметим, что именно серб открыл счет в игре, забив на 86-й минуте.

– Как так получилось, что "Урал" ничего не создал, но при этом забил мяч?

– Иногда у нас случаются неудачи. Их тоже надо заслужить. Просто сегодня мы не использовали моменты и не решили свою задачу. В результате потеряли два очка. Это непозволительно для нас. Мы до матча имели всего 16 очков, сейчас их 17. Это очень мало. Четвертое место очень далеко. Теперь нам очень нужно выиграть оставшиеся два матча с "Томью" и "Тереком", а потом весной выдать серию – матчей пять без поражений и тогда мы начнем подниматься на нужные нам позиции.

– Как вам поддержка стадиона? Несмотря на плохую погоду, болельщики пришли на матч.

– Сегодня нас поддерживали очень хорошо. Спасибо болельщикам, что они приехали на игру и очень жаль, что мы не смогли победить. Нам тоже тяжело. Посмотрим, что будет во второй части чемпионата. Нам будет важно не терять очки в матчах с маленькими командами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)