Неманья Пейчинович: "Не хотел бы оценивать работу судей"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович подчеркнул, что матч 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2) был принципиальным. По его словам, победа в этой встрече была важна для двух команд.

– Откуда столько драк и стычек? – вопрос Пейчиновичу.

– Это был принципиальный матч. Мы знали, как многое сегодня значат три очка. И для нас, и для них.

– Вы начинали по схеме в три центральных защитника, но дважды пропустили.

– Не сказал бы, что из-за этого. До гола мы играли хорошо, сзади встали очень компактно. Перешли на схему с четырьмя защитниками, потому что ждали больше контратак.

– Пауза на сборные помешает "Локомотиву"?

– Раньше так было, что она мешала. Надо сконцентрироваться на двух последних матчах Лиги Европы и четырех в чемпионате. Надо показать характер.

– Что почувствовали, когда увидели потасовку с тренером?

– Это нормально. В дерби такое происходит. Наш тренер очень мотивирован. Это дает и нам эмоций на поле.

– Судья не слишком много позволял борьбы?

– Нет, нормально. Работу судей оценивать не хотел бы. (Александр МУЙЖНЕК)