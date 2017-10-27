Неманья Пейчинович: "Не думаю, что "Зенит" будет лучше "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что у команды из Санкт-Петербурга очень сильный состав. Кроме того, по словам серба, у соперника внушительная скамейка запасных.

- Конечно, у "Зенита" очень сильный состав, - приводят "Известия" слова Пейчиновича. - При этом у них достаточно внушительная скамейка запасных. Однако у "Локомотива" тоже есть хорошие игроки. Все прекрасно понимают, что "Зенит" потратил много денег на трансферы и очень хорошо выступает в этом сезоне, но я не думаю, что они будут лучше нас. Да, у "Локо" было немного изменений в составе по сравнению с прошлым сезоном. Но это только помогло футболистам лучше узнать друг друга, сыграться. Не стоит забывать и о точечных усилениях, которые были проведены этим летом.

Безусловно, вылет из Кубка России немного облегчил график "Локомотиву". С другой стороны, участие в этом турнире добавляет команде всего несколько матчей за весь сезон. Но в этот раз мы участвуем в Лиге Европы, наш календарь и так достаточно плотный, так что снижение количества игр все-таки ощущается.