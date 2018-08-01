21:36 | Футбол — РПЛ

Неманья Пейчинович: "Мною интересовался "Спартак"


Бывший защитник "Локомотива"  Неманья Пейчинович признался, что им интересовался "Спартак". 30-летний серб покинул железнодорожников этим летом и перешел в "Чанунь Ятай"

- У меня были разные варианты продолжения карьеры, - цитирует Пейчиновича "Российская газета". -  Интересовались из Саудовской Аравии, Эмиратов, Турции, Китая. Был вариант с "Краснодаром". Плюс интересовался "Спартак". Москвичи говорили с моим агентом, но конкретного предложения не сделали.

Пейчинович выступал за "Локомотив" с 2014 по 2018 год. В составе железнодорожников он становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок. 

 

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https://rg.ru/2018/08/01/serbskij-futbolist-nemania-pejchinovich-rossiia-moj-vtoroj-dom.html

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