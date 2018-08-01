Неманья Пейчинович: "Мною интересовался "Спартак"

Бывший защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович признался, что им интересовался "Спартак". 30-летний серб покинул железнодорожников этим летом и перешел в "Чанунь Ятай".

- У меня были разные варианты продолжения карьеры, - цитирует Пейчиновича "Российская газета". - Интересовались из Саудовской Аравии, Эмиратов, Турции, Китая. Был вариант с "Краснодаром". Плюс интересовался "Спартак". Москвичи говорили с моим агентом, но конкретного предложения не сделали.

Пейчинович выступал за "Локомотив" с 2014 по 2018 год. В составе железнодорожников он становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок.