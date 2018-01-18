Неманья Пейчинович: "Локомотив" много лет не выигрывал чемпионат России, время пришло"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович не считает сюрпризом лидерство клуба в чемпионате России. Железнодорожники после 20 туров занимают первое место, в 8 очках от "Зенита" и "Спартака".

– До начала сезона в "Локо" мало кто верил, но вы не считаете такой отрыв сюрпризом. Объясните.

– Ну какой же это сюрприз! Мы много лет не выигрывали чемпионат России, и сейчас время пришло. Но "Локомотив" всегда был и остается большим клубом. Вспомните: три-четыре года назад мы целый сезон шли в лидерах, но в конце чемпионата упустили первое место и финишировали третьими. Сюрприз – это "Лестер", но не мы. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Пейчиновича