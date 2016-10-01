Неманья Пейчинович: "Локомотив" должен больше двигаться в середине поля и в нападении"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после ничьей с "Арсеналом" в матче 9-го тура чемпионата России (1:1) отметил, что его команде необходимо больше двигаться в середине поля и атаке, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Также он считает, что во время перерыва на игры сборных у красно-зеленых будет время лучше подготовиться к следующей встрече.

– Первые 60-65 минут "Локомотив" не понимал, что делать с "Арсеналом". Это так или впечатление со стороны?

– Я не согласен, - ответил Пейчинович. - Они провели хороший матч, но как любая маленькая команда они акцентировали внимание на обороне, и было сложно что-то создать впереди. У нас два-три раза были хорошие моменты. Хенти не забил. Последние три матча соперники не били по воротам много, но они забивают нам по одному голу. Сегодня то же самое. Надо работать, потому что сейчас игроки уезжают в сборные и будет время готовиться к следующему матчу.

– После финального свистка футболисты "Локомотива" буквально валились с ног. Сил не осталось?

– Есть такое, но мы должны больше двигаться в середине поля и в нападении.

– На матчи "Локомотива" ходит не так много болельщиков, как хотелось бы. Это отражается на игре команды?

– Я в команде два года, и все это время примерно столько и ходило. У нас хорошие болельщики. Хочу сказать спасибо всем тем, кто приехал, и пригласить их на наши следующие матчи. Они также будут для нас очень важными. Сейчас у нас непростой момент.