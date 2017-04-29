Неманья Пейчинович: "Локомотив" давал слишком много простора "Рубину" в первом тайме"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович в перерыве матча 26-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что железнодорожникам нужно прибавить в движении во втором тайме. После первой половины казанская команда выигрывает с минимальным счетом.

– "Рубин" приехал, чтобы не проиграть, хорошо играет в обороне и используют контратаки, – сказал Пейчинович в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы даем им слишком много простора. Во втором тайме нужно это исправить. "Локомотиву" нужно больше двигаться и открываться.

Трансляция матча "Локомотив" – "Рубин"