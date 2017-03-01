Неманья Пейчинович: "Играли внимательно, несмотря на то, что соперник был из второй лиги"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после победы над "Тосно" (1:0) в 1/4 финала Кубка России заявил, что команда серьезно готовилась к матчу против петербургской команды. Также футболист отметил, что в полуфинале с "Уфой" железнодорожникам легко не будет.

– Очень важно, что мы прошли дальше, – сказал Пейчинович. – Вы видели вчерашнюю игру "Урал" – "Краснодар". "Краснодар" играл лучше, но дальше прошел "Урал". Сегодня мы играли внимательно, несмотря на то, что соперник был из второй лиги. "Тосно" показал хорошую игру, мы знали, как они играют – в ФНЛ они занимают второе место. Но мы играли внимательно и забили первыми.

– Можно ли сказать, что "Тосно" играет на уровне второй восьмерки премьер-лиги?

– Сегодня они играли хорошо.

– В команде обсуждается ситуация с контрактом Алексея Миранчука?

– Следующий вопрос, пожалуйста.

– Вам не показалось, что "Тосно" играл грубовато?

– Возможно, но совсем немного.

– Следующий соперник в Кубке России – "Уфа". Что можете сказать о ней?

– Легко не будет. Играть нужно всегда на сто процентов возможностей. (Андрей МУРНИК)