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Неманья Пейчинович: "Играли внимательно, несмотря на то, что соперник был из второй лиги"

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Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после победы над "Тосно" (1:0) в 1/4 финала Кубка России заявил, что команда серьезно готовилась к матчу против петербургской команды. Также футболист отметил, что в полуфинале с "Уфой" железнодорожникам легко не будет.

– Очень важно, что мы прошли дальше, – сказал Пейчинович. – Вы видели вчерашнюю игру "Урал""Краснодар". "Краснодар" играл лучше, но дальше прошел "Урал". Сегодня мы играли внимательно, несмотря на то, что соперник был из второй лиги. "Тосно" показал хорошую игру, мы знали, как они играют – в ФНЛ они занимают второе место. Но мы играли внимательно и забили первыми.

– Можно ли сказать, что "Тосно" играет на уровне второй восьмерки премьер-лиги?

– Сегодня они играли хорошо.

– В команде обсуждается ситуация с контрактом Алексея Миранчука?

– Следующий вопрос, пожалуйста.

– Вам не показалось, что "Тосно" играл грубовато?

– Возможно, но совсем немного.

– Следующий соперник в Кубке России – "Уфа". Что можете сказать о ней?

– Легко не будет. Играть нужно всегда на сто процентов возможностей. (Андрей МУРНИК)

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