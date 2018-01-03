Неманья Пейчинович: "Хочу играть в Лиге чемпионов до конца карьеры"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович, с 2010 по 2014 год выступавший за "Ниццу", в интервью пресс-службе французского клуба сказал, что доволен тем, как складывается его карьера в России. 30-летний сербский игрок обороны признался, что хочет играть в Лиге чемпионов до конца карьеры.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что интерес к Пейчиновичу проявляет "Сент-Этьен".

– В "Локомотиве" у меня все хорошо. Я дважды выиграл Кубок России, мы лидируем после первой части сезона. Надеюсь выиграть чемпионат и Суперкубок. Мой контракт истекает в июне, но я в первую очередь думаю о том, как добиться чего-то серьезного.

– До конца вашей карьеры еще несколько лет. Чего вы хотите добиться до ее завершения?

Я хочу выиграть как можно больше титулов. Начиная с этого сезона в "Локомотиве". А еще – играть в Лиге чемпионов до конца карьеры.

– "Локомотив" выглядит очень цельно...

– У нас есть Фарфан и Фернандеш, а также Ари, с которым вы встречались в прошлом году. Сколько раз он вам забил? Дважды? Кроме того, у нас есть хорошие российские игроки. В обороне со мной играют грузин и хорват. У нас достаточно опытная защита.

– Что можете сказать о чемпионате России?

– Он развивается. Качество и интенсивность растут. Есть 4-5 команд, которые располагаются в верхней части таблицы. Если не брать в расчет нашу команду, которая лидирует с отрывом, разница между остальными составляет одно-два очка.

Напомним, первый матч между "Ниццей" и "Локомотивом" состоится во Франции 15 февраля. Ответная игра пройдет в России 22 февраля.