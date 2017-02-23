Неманья Пейчинович: "Футболист должен говорить своей игрой, у Хенти с этим проблемы"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович в интервью "СЭ" заявил, что нападающему железнодорожников Эсекиэлу Хенти не стоило сравнивать себя с бывшим форвардом команды Умаром Ньяссом.

– А что скажете про Хенти? Когда он приехал, то утверждал, что как минимум в скорости не уступит Ньяссу.

– Знаете, язык иногда должен работать медленнее, чем мозг. Лучше подумать, а потом сказать. Футболист вообще должен говорить своей игрой на поле. У Хенти с этим возникли проблемы...

– Ньясс сильнее?

– Это очевидно. В Англии у него не сразу все получилось, но сейчас он и там начал забивать. И доказывает, что он форвард высокого класса. (Филипп ПАПЕНКОВ)