Неманья Пейчинович: "Если "Локомотив" сохранит лидерство к концу года, то можно рассуждать о чемпионстве"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович в интервью "Известиям" отметил, что в команде осторожно относятся к разговорам о чемпионстве. По его словам, главное для железнодорожников сейчас - сохранить отрыв от преследователей.

– Перед началом сезона вы могли поверить, что "Локомотив" будет возглавлять турнирную таблицу чемпионата России?

– Мы, наверное, не ожидали, что нынешний сезон будет складываться так удачно. Главной целью для нас было и остается финишировать в еврокубковой зоне. Конечно, этот сезон серьезно отличается от предыдущего. Сейчас у нас все идет хорошо - мы забрались на самый верх турнирной таблицы. Постараемся сделать все, чтобы оставаться на этой позиции.

– Еще недавно футболисты "Локо" довольно скромно высказывались о чемпионских амбициях клуба. Сейчас, когда прошел внушительный отрезок сезона, можно сказать, что ваша команда - один из главных претендентов на золото?

– Я бы пока не стал так говорить. Нужно дождаться окончания календарного года, и если мы сохраним лидерство, можно будет серьезно рассуждать на эту тему. Сейчас мы имеем определенную фору перед преследователями и главное - сохранить и попытаться увеличить этот отрыв. Поэтому давайте подождем хотя бы до декабря.