"Нельзя же каждый год становиться чемпионами". Алекперов не считает выступление "Спартака" в РФПЛ неудачным

Президент генерального спонсора "Спартака" – ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов высказал мнение, что выступление команды в текущем чемпионате России нельзя назвать неудачным, невозможно каждый год выигрывать золото. После 12 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице премьер-лиги, на 11 очков отставая от лидирующего "Зенита".
– Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное, – приводит ТАСС слова Алекперова. – Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть – менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать. Я болельщик "Спартака" и рад, что клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат. Надеюсь, удастся выйти в плей-офф.
Напомним, что в двух турах группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" набрал два очка, сыграв вничью с "Марибором" (1:1) и "Ливерпулем" (1:1).
old grumbler
Видать поиздержались то... ...не дешево чемпионство стоило Алекперову... Пока вкладывать еще бабосы желания нет...
12:17
old grumbler
Футбольным клубом владеть это не бобосы считать от удачных сделок это нечто другое... В команду вкладывать деньги надо, а не говорить - денег нет но вы держитесь.... Тогда можно и каждый год становиться чемпионом, но у вас свой замполит пусть он и воспитывает дух Спартаковский....
12:06
Thomas_Boy_
Пораженец и конформист.
12:03
spetrov
...подобного развития событий и подобного мнения. :)
12:02
spetrov
Вообще-то можно. Примеров масса. :) Но мы не против. :)
12:02
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
во. умная мысль кристально-честного аллигатора. не каждый же год шампионами быть! еще пауза в 16 лет нужна.
11:56
Понимающий
мда... Походу Володька всем объяснил, что в этом году выиграть чемпионат без вариантов...
11:48