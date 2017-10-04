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11:39 | Футбол — РФПЛ

"Нельзя же каждый год становиться чемпионами". Алекперов не считает выступление "Спартака" в РФПЛ неудачным

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Президент генерального спонсора "Спартака" – ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов высказал мнение, что выступление команды в текущем чемпионате России нельзя назвать неудачным, невозможно каждый год выигрывать золото. После 12 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице премьер-лиги, на 11 очков отставая от лидирующего "Зенита".

– Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное, – приводит ТАСС слова Алекперова. – Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть – менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать. Я болельщик "Спартака" и рад, что клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат. Надеюсь, удастся выйти в плей-офф.

Напомним, что в двух турах группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" набрал два очка, сыграв вничью с "Марибором" (1:1) и "Ливерпулем" (1:1).

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http://tass.ru/sport/4614996​

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КОММЕНТАРИИ (7)
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old grumbler

Видать поиздержались то... ...не дешево чемпионство стоило Алекперову... Пока вкладывать еще бабосы желания нет...

12:17

old grumbler

Футбольным клубом владеть это не бобосы считать от удачных сделок это нечто другое... В команду вкладывать деньги надо, а не говорить - денег нет но вы держитесь.... Тогда можно и каждый год становиться чемпионом, но у вас свой замполит пусть он и воспитывает дух Спартаковский....

12:06

Thomas_Boy_

Пораженец и конформист.

12:03

spetrov

...подобного развития событий и подобного мнения. :)

12:02

spetrov

Вообще-то можно. Примеров масса. :) Но мы не против. :)

12:02

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

во. умная мысль кристально-честного аллигатора. не каждый же год шампионами быть! еще пауза в 16 лет нужна.

11:56

Понимающий

мда... Походу Володька всем объяснил, что в этом году выиграть чемпионат без вариантов...

11:48