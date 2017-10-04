"Нельзя же каждый год становиться чемпионами". Алекперов не считает выступление "Спартака" в РФПЛ неудачным

Президент генерального спонсора "Спартака" – ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов высказал мнение, что выступление команды в текущем чемпионате России нельзя назвать неудачным, невозможно каждый год выигрывать золото. После 12 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице премьер-лиги, на 11 очков отставая от лидирующего "Зенита".

– Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное, – приводит ТАСС слова Алекперова. – Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть – менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать. Я болельщик "Спартака" и рад, что клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат. Надеюсь, удастся выйти в плей-офф.

Напомним, что в двух турах группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" набрал два очка, сыграв вничью с "Марибором" (1:1) и "Ливерпулем" (1:1).